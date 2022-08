Aurora Ramazzotti può parlare di sesso liberamente? Sì e fa bene a farlo

Per carità… lecitamente, (l’importante è non degenerare) In tanti hanno criticato Aurora Ramazzotti per aver affermato su Instagram che gli uomini non conoscono la posizione del clitoride. Ma siamo sicuri che a sbagliare sia lei?

Noi maschietti infatti diamo per scontate tante cose nel rapportarci col gentil sesso. E spesso pensiamo soltanto a noi, soprattutto in certi momenti di alta intimità.

Aurora Ramazzotti torna a parlare di sesso. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che solitamente è al centro di polemiche per gli attacchi degli haters che la considerano solo una raccomandata, questa volta decide di cambiare argomento e sceglie di dare qualche consiglio a tutte le donne che non sono soddisfatte della propria vita sessuale.







Allora, via social non è la prima volta che la presentatrice venticinquenne parla di argomenti sessuali. Ma stavolta Aurora ha parlato di sesso durante un viaggio in treno, provando a dare qualche prezioso consiglio a tutte le donne che hanno qualche problemino sotto le lenzuola spiegando loro cosa fare per migliorare i rapporti intimi con i propri partner. Argomento scottante: la posizione del clitoride, spesso sconosciuta agli uomini.

Quindi Chapeau alla nella, frizzante, spontanea Aurora Ramazzotti.

Stefano Mauri