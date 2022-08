Dopo il brutto Ko contro l’Atletico incontro tra Allegri e la dirigenza

Clamoroso a Torino, laddove al termine della sconfitta contro l’Atletico Madrid per 4-0, i dirigenti della Juventus hanno avuto un summit con Massimiliano Allegri, come riportato da Sky Sport. Il risultato evidentemente non è piaciuto soprattutto per la forbice, che non può passare inosservata. Sarebbe però un semplice colloquio tra le parti, con il tecnico non a rischio.

Secondo rumors da confermare invece, l’illustre disoccupato trainer (suggestione estiva?) De Zerbi, dopo la sfortunata parentesi in Ucraina allo Shakhtar, beh avrebbe ricevuto qualche timido segnale da ambienti torinesi juventini.

Per carità la panchina di Allegri non è a rischio, per il momento, ma la Juve deve iniziare al meglio il campionato che inizierà a Ferragosto col match tra Juventus e Sassuolo.

Altrimenti tutto potrebbe succedere.

Capitolo calciomercato: Kostic è praticamente bianconero. Per quanto riguarda il ruolo di vice Vlahovic piacciono sempre Arnautovic, Morata, Depay e Muriel. E proprio le quotazioni del colombiano Atalanta o sembrano in ascesa. Oltre a Paredes, per il centrocampo, al direttore sportivo Cherubini intriga assai Frattesi.

Stefano Mauri