Aurora Ramazzotti e il topless mozzafiato che fa sognare gli ammiratori

Aurora Ramazzotti, presentatrice televisiva e influencer, nelle scorse ore ha perso la pazienza dopo che il treno su cui doveva viaggiare ha fatto registrare un non meglio precisato ritardo. Condividendo nelle stories la foto del benvenuti a bordo, la figlia di Eros e Michelle ha scritto: “Bienvenue à bord un cazz. Li morté votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettareprima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due. Niente sei in balia dell’attesa in cui l’unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe“. Ironicamente poi la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nella story successiva, prima sembrerebbe impegnata a cercare “piaghe d’Egitto” su Google. Poi si è data alle parole crociate: “Mi sto trasformando in una parola crociata – ha detto ai follower – ne ho fatte dieci”.

Ah … in vacanza alle Eolie, dall’amico, ex Grande Fratello Jonathan, Aurora, bellissima: seno nudo tra le mani, sguardo sexy e fisico strepitoso, si è fatta fotografare, postando poi tutto via social, in un meraviglioso topless. Chapeau…

Stefano Mauri