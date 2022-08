Ma Wanda Nara e Icardi si lasciano o raddoppiano?

Allora, nei giorni scorsi sui media argentini era comparso un audio di Wanda Nara, inviato ad una sua collaboratrice domestica, in cui confermava di essere tornata in Argentina per separarsi definitivamente dall’attaccante del Psg. Ricordate: “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro»… questo si sente nell’audio reso pubblico dal programma argentino Lam.

L’attaccante del PSG Icardi, prontamente sui social ha smentito l’ennesima crisi e per dimostrarlo ha anche messo una foto profilo in cui lo si vede baciare la moglie appassionatamente. Poi ha postato una storia con questo testo: «Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede. Se parlano male di te, lasciali perdere. Perché mentre queste persone perdono tempo a criticare i tuoi viaggi, i tuoi luoghi, la tua vita amorosa, tu continui ad essere reale. E questo gli fa male. Perché ti vogliono fermare».

Secondo qualcuno però foto e video postati dal bomber sarebbero datati, poiché attualmente i rapporti tra i coniugi, beh non sarebbero al massimo del gradimento.

Intanto Icardi interesserebbe sempre all’ambizioso Monza della premiata ditta Berlusconi & Galliani.

E per convincere il centravanti a trasferirsi in Brianza, il management monzese avrebbe offerto alla moglie procuratrice Wanda Nara (vacanza audace per lei ad Ibiza giorni fa) pure un programma televisivo sulle reti Mediaset.

Ergo: Wanda e Mauro si lasciano o … raddoppiano?

Stefano Mauri

(continua dopo la pubblicità)