E Anna Tatangelo, giustamente alla fine ha risposto per le rime ai criticoni rosiconi

Mentre si mormora di una sua prossima presenza in gara al Festival di Sanremo 2023, la cantante e presentatrice Anna Tatangelo, ecco ha infiammato i fan pubbicando alcuni scatti su Instagram dove la si vede in bikini ed in pose seducenti e sensuali: accovacciata, di lato e di schiena con il lato b in mostra in quel di Ibiza dove si trova in banca sa.



Ebbene, gli scatti, per la serie … come siamo messi male, sono stati ahinoi considerati da qualcuno fin troppo esagerati, tanto che c’è stato, via social chi l’ha rimproverata. Un’ utente in particolare (in cerca di gloria, rosiconi o provocatrice?) ha sottolineato il fatto che mentre in passato Anna si era proposta come paladina della lotta contro l’oggettificazione delle donne, oggi non si fa scrupoli a mettere in mostra il suo corpo.

Ma l’artista laziale di Sora stavolta, giustamente, non è stata in silenzio e ha replicato a dovere affermando: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguiilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.

Così postò via social Anna Tatangelo, tornata single recentemente.

