Riccardo Ferri nuovo club manager dell’Inter Milano

FC Internazionale Milano comunica che Riccardo Ferri è il nuovo club manager della prima squadra”, ha spiegato l’Inter sul proprio sito con un comunicato che prosegue poi così : “Colonna dell’Inter dei record, Ferri ha vissuto da protagonista uno dei cicli più gloriosi della storia interista, vincendo lo Scudetto 1988/89, la Supercoppa Italiana 1989 e la Coppa UEFA 1990/91, per poi chiudere la sua avventura in maglia nerazzurra nel 1994, anno in cui vinse la sua seconda Coppa UEFA – prosegue l’Inter -. Dopo aver collezionato in totale 418 presenze in 13 stagioni, Ferri è rimasto legato ai colori nerazzurri, seguendo da vicino le vicende interiste fino a diventare uno degli Ambassador del club, ruolo ricoperto per diversi anni. Per lui si apre ora un nuovo capitolo all’interno della famiglia interista: in bocca al lupo, Riccardo!”,

Il dopo Oriali, a distanza quindi di un anno dall’allontanamento dell’attuale Club Manager della nazionale azzurra di Roberto Mancini, finalmente ha un nuovo volto con Riccardo Ferri da Crema, interista denso e vero. Ferri, appesi gli scarpini al chiodo è diventato un opinionista calcistico coi fiocchi e quando parla, spesso lascia un segno nerazzurro… Condizionale d’obbligo invece, Oriali terminò anzitempo la sua collaborazione con l’Inter Milano a quanto pare per dichiarazioni non in linea con la nuova linea societaria

Tornando alla stretta attualità calcistica, beh il difensore dell’Atalanta, ex Juve, Demiral, a Marotta e di conseguenza all’Inter intriga assai.

Stefano Mauri