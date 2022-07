Chiara Ferragni in Costa Azzurra regala l’ennesimo topless da urlo

A Saint Tropez, in Costa Azzurra per un evento di moda griffato Miu Miu, Chiara Ferragni da Cremona, regina delle influencer, si è esibita anche in un simpatico match di tennis. Eh beh, pare decisamente che la bella Ferragni non abbia mai preso lezioni, tantomeno la sua amica Veronica Ferraro (fidanzata dell’autore e produttore musicale Davide Simonetta), con cui ha condiviso un simpatico match su Instagram. In completo da tradizionale player, gonna e t-shirt bianca, Chiara è apparsa al Top, ma la versione tennista convince, solo fuori dal campo.

In compenso, dopo aver giocato a tennis per scherzo ridendo lei per prima, la Ferragni ha regalato sul mare francese l’ennesimo topless, camuffato per evitare la censura e postato via Instagram, da urlo…

All’evento Miu Miu, per la cronaca erano presenti anche Rina Lipa, sorella della celebre pop star Dua, la stilista danese Emili Sindlev e l’attrice Laura Haddock, immortalate proprio nell’ultimo post di Chiara.

Insomma, Chiara Ferragni fa sempre notizia.

Stefano Mauri