Ilary Blasi, in vacanza per staccare la spina, regala audaci visioni

Già, ma ci avete fatto caso? A cosa? Beh, l’ex Signora Totti Ilary Blasi, volata in Tanzania, a poche ore dall’annuncio ufficiale della separazione, ecco è riapparsa sui social più sexy e determinata che mai. Ah… Chapeau alla foto di spalle, in topless, seduta su una vasca idromassaggio. In tutta la magrezza, che ora viene vista come la spia del dolore che accompagna la conduttrice da mesi. Ma con un profilo posteriore che incanta e non stanca. Chapeau!





Comunque (magari pensiamo male e trattasi di inserimento casuale) la fotografia in oggetto, sembra dire al Pupone: visto che ti sei perso? Questo ammesso e non concesso, al Totti romano, romanista e pop, forse distratto da altre visioni (Noemi Bocchi, il suo presunto flirt, non è brutta, della meravigliosa Ilary interessi ancora qualcosa, ovviamente.

Quando un amore muore, c’è sempre chi soffre, ma in questo caso, probabilmente soffriamo un pochetto pure noi che coi due ragazzi della Roma siamo cresciuti sognando di vivere una storia come la loro. No?

Ora i due è giusto voltino pagina, nel rispetto del sentimento che c’è stato e dei figli. Noi continueremo a spiarli e a spettegolare…

Stefano Mauri

