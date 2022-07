Fedez regala 400mila euro in beneficenza. Chiara Ferragni segnala: “Milano non è sicura”

Una bella news, caratterizzato da belle persone, abbracci, autografi e sorrisi. E soprattutto un regalo enorme firmato Fedez, che ha voluto consegnare personalmente il suo dono a “Fondazione Tog”, un’associazione che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse. Il cantante milanese ha infatti portato ai responsabili della struttura un assegno da 400mila euro, in parte raccolti anche grazie al concerto dello scorso 28 giugno in Duomo organizzato insieme all’amico ritrovato J-Ax. Ma non solo. Perché lui stesso si è intrattenuto a lungo con i piccoli, concedendosi per foto ricordo e dediche

“Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di Amici di Tog per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano donati interamente alla loro struttura, somma che siamo riusciti a raccogliere da dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione. Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la Fondazione Fedez”, ha scritto il rapper sui social. E proprio sui social sono arrivati i ringraziamenti di Tog: “La vita senza amore dimmi tu che vita è – hanno scritto, citando una sua canzone -. Grazie Fedez”

La moglie dell’artista Chiara Ferragni, Influencer sempre sul pezzo invece, via social ha deciso di denunciare una brutta, attuale tendenza Milanese:

“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano“. Così inizia l’appello, la denuncia pubblicata su una Instagram story da Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale si rivolge al sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala e aggiunge: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Il leader della Lega Matteo Salvini a modo suo ha rilanciato poi la denuncia della Ferragni.

Ah … i Ferragnez fanno sempre notizia.

Stefano Mauri

