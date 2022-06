Neymar e Cristiano Ronaldo si sono offerti alla Juventus?

Ma è vero, per la serie … clamoroso a Torino, che Neymar è un’ipotesi per l’attacco della Juventus? Mah … così scrive, in Spagna, il quotidiano catalano Sport, secondo cui l’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain sarebbe davvero “un’opzione” per il club bianconero, richiesto esplicitamente da mister Allegri. Intanto, il superprocuratore Mendes, alla Vecchia Signora avrebbe offerto nuovamente Cr7.

Tornando all’attaccante brasiliano del Psg, senza dubbio, un grande ostacolo al suo ingaggio, sono i 48 milioni di euro lordi all’anno di stipendio che percepisce. Compenso non di poco conto, no?

Intanto è realtà l’accordo tra Inter e Chelsea per il clamoroso ritorno, dopo solo un anno, di Lukaku in nerazzurro. Il gigante belga torna in prestito oneroso dopo il flop dello scorso campionato in Inghilterra. E l’avvento di Lukaku nella squadra di Simone Inzaghi, condizionale d’obbligo, senza l’uscita di Lautaro, o quella di Correa, potrebbe mettere in seria difficoltà lo sbarco, dello svincolato illustre Dybala, alla corte interista di Inzaghi.

E il Milan, attento osservatore in questa prima fase del calciomercato estivo, qualora saltasse il tesseramento dell’ex capitano della Juve da parte di Marotta, sì, sarebbe pronto a provare l’allungo.

Stefano Mauri