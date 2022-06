Politano in vacanza con la sua ragazza, multato dal Napoli perché parla coi media

Matteo Politano verrà multato dal Napoli per quanto ha dichiarato, nei giorni scorsi, sulle frequenze televisive di Sportitalia, l’emittente diretta da Michele Criscitiello, da Formentera, dove si trova in vacanza in questi giorni con la compagna: la bellissima ragazza cremasca Ginevra Francesca Sozzi. Il giocatore non era autorizzato a parlare e da regolarmente riceverà una multa. L’attaccante ha chiesto al suo agente di trovargli una nuova squadra dopo un incontro tenutosi a fine stagione con Giuntoli e Spalletti. I primi sondaggi sono arrivati da parte di Valencia, Lazio, Milan e Fiorentina, ma chiunque lo vorrà acquistare dovrà fare i conti col contratto fino al 2024 e dunque con le richieste di De Laurentiis. A riportare questa notizia è il quotidiano sportive, molto informato sui fatti, Il Corriere dello Sport. Non trovano invece conferma, almeno per il momento, le voci che vorrebbero la Juventus interessata allo stesso, sereno in amore, ma agitato sul lato professionale, Politano (ma potrebbe godersi meglio la vacanza, no?).

Oltre ad aspettare una risposta dall’esperto argentino Di Maria (ma non è un po’ troppo da monello far aspettare e trepidare una Vecchia Signora?), chiuso l’affare legato al ritorno del tuttocampista Pogba (presentazione i primi giorni di luglio a Torino?), la Juve ha nel mirino Molina (Udinese), Cristante (Roma), Dzeko (Inter), Koulibaly (Napoli), Igor (Fiorentina) e Arnautovic (Bologna). E non molla il sogno, mostruosamente proibito, ma non troppo, Zaniolo. Prima però i bianconeri, per mettere fieno in cascina, devono sfoltire il gruppo. In tal senso, i vari Rabiot, McKennie, Ramsey, Alex Sandro, Rugani, Arthur e Pellegrini hanno tutte le valigie pronte. Ma servono compratori, per vendere. Ah … dinanzi a un’offerta monstre, pure il gioiello de Ligt partirebbe. Scommettiamo?

Stefano Mauri