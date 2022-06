Belen Rodriguez è sempre in love col suo Stefano

Eh già: i vip ospiti all’agriturismo Ferdy di Lenna (Bergamo), beh non sono propriamente una novità e, così da quelle parti, domenica scorsa 19 giugno, da quelle parti dei monti bergamaschi, beh hanno fatto una capatina pure la popolare showgirl argentina Belen Rodriguez insieme al suo compagno Stefano De Martino.

In un post ironico (dove compare Belen in compagnia del primo chef dell’agriturismo Marco Bonato) i ragazzi di Ferdy Wild, via social hanno scritto: “Cercasi capopartita di cucina. Fare il cuoco è un mestiere difficile, ma regala certe soddisfazioni. Si scherza, solo in parte”.

Tra i tanti vip passati da Ferdy, balzano agli occhi e all’attenzione i nomi di Chiara Ferragni, quello del Doc televisivo Argentero, la sciatrice Sofia Goggia e la Hunziker.

Ma torniamo alla showgirl argentina, per riportare un sussurro pettegolo tra… il gossip e la suggestione: allora, la probabile partecipazione, del suo ex (nonché papà della bimba Luna Marì, secondogenita di Belen) Antonio Spinalbese, al Gf Vip che verrà di Alfonso Signorini, mah non farebbe impazzire di gioia la Belen Rodriguez. Verità o pettegolezzo estivo?

Intanto, l’ex calciatore Marco Borriello, colui il quale, nei giorni scorsi, ha festeggiato con più di 100 amici, nella sua villa a Ibiza, i suoi primo 40 anni, ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Pensavo che Belen fosse la donna della mia vita? Ero talmente immaturo che non ci ho mai pensato, ho vissuto quella storia senza farmi troppe domande. Ora non ho una compagna, sono follemente innamorato della mia vita”. Ricordate? Borriello e la Belen ebbero una love story circa 15 anni fa. E ora sono rimasti in ottimi rapporti.

Stefano Mauri

