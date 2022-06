Davide Caleffi, viticoltore cremonese: “La Slovenia ha un’incredibile voglia di vini italiani”

Sempre di corsa, il lavoro chiama: intercettato al telefono, di ritorno dalla Slovenia, previo passaggio da Milano, mentre (tanto per cambiare) stava lavorando nell’azienda agricola di famiglia, a Spineda (enclave cremonese nelle terre mantovane), ma pronto a ripartire per la Croazia, Davide Caleffi ha una vita intensissima (e suo fratello Emanuele non è da meno).

Che ci facevi martedì scorso in Slovenia?

Mi fai dire una cosa prima di risponderti?

Prego…

Da quelle parti, nel cuore dell’Europa che stizza l’occhio all’est, sono avanti anni luce e hanno una capacità di spesa e una voglia di vino italiano incredibile. Abbiamo sempre guardato verso quelle zone con distacco, ma io ho trovato gente desiderosa di lavorare e città belle, vive e in costante crescita. Detto questo, invitato dal mio importatore, nella meravigliosa terra slovena ci sono stato per un evento promosso da clienti del settore Ho.Re.Ca (bar, ristoranti e alberghi). E la stessa cosa dovrei fare nei prossimi giorni in Croazia. Lunedì prossimo sarò invece a Modena per la giornata di Proposta Vini, il mio distributore.

Hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori sloveni i tuoi vini?

In generale i vini frizzanti esercitano il loro fascino in quei territori dove, per farla breve, bolle e mossi, appunto mancano tra gli autoctoni. E nella zona di straordinarie malvasie, la nostra Le Regone Malvasia, beh …. sì ha intrigato e attirato parecchie attenzioni.

Altre novità in cantiere?

A luglio partiremo con i magici venerdì caratterizzati dall’aperitivo estivo in vigna e poi sto aspettando notizie dalla Cina.

In che senso?

I rossi fermi: Ancellotta in purezza Le Regone Terra Forte e il Cabernet Sauvignon, insieme alle bottiglie di altre 1000 cantine italiane sono protagoniste del Best Wine China. Ripeto, attendo news: se tutto andrà bene saremo tra le cinquanta migliori aziende vitivinicole italiche premiate, con interessanti sviluppi di potenziale business per il futuro. E con notevole spazio: particolare non indifferente, sui media cinesi.

Stefano Mauri