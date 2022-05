Belen riporta in prima serata un argomento tabù e sdogana l’autoerotismo

In effetti, l’argomento è sempre stato un tabù, ma adesso probabilmente non lo è più. E il merito è di Belen Rodriguez, sempre più a suo agio, da co conduttrice, nell’ultima puntata de Le iene, con le sue parole (non nuove in materia) diventate virali in poco tempo. Allora la showgirl, che ha condotto, con Teo Mammucari, la fortunata trasmissione di Italia 1, non ha (nuovamente) nascosto di darsi spesso piacere da sola, parlando quindi in tv, liberamente, di autoerotismo. Ma non solo, tali pratiche, alle donne, per la bellissima argentina, apportano tanti benefici. “Non ti devi sbattere più di tanto. Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare.Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”, così ha raccontato Belen.

Ah … anche un’altra vip – Aurora Ramazzotti – aveva parlato dello stesso tema scatenando il web (che si è divisa, come spesso accade). Sì per la figlia di Michelle Hunziker, è del tutto normale praticare autoerotismo.

Belen sta vivendo un momento davvero positivo: la tv, l’amore (quello con Stefano De Martino, che è tornato nella sua vita). Adesso, la showgirl si concederà un po’ di meritato riposo a Ibiza.

Stefano Mauri