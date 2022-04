Clamoroso dalla Francia: il Fondo Elliot pronto a vendere il Milan a Investcorp

(continua dopo la pubblicità)

Ma è vero come si mormora, fonte L’Equipe, in Francia che la proprietà dei rossoneri starebbe parlando con un gruppo che ha sede in Bahrein

Stando infatti a quanto riportato dal celebre quotidiano transalpino, il fondo Elliott è prossimo a cedere il team rossonero. E c’è già un acquirente, ossia il fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari Investcorp, che ha sede in Bahrein. L’Uefa in ogni caso sta seguendo da vicino gli intrecci tra i due club dato che il fondo in oggetto controlla pure il Lille.

Secondo il quotidiano sportivo così si spiegherebbe il rapporto speciale tra i club col portiere Maignan approdato al Milam un anno fa per 15 milioni, e i passaggi probabili di Botman e Renato Sanches ai rossoneri a breve.

Fondato nel 1982, Investcorp è un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. Secondo il Sole24ore, al 31 dicembre 2021, Investcorp Group deteneva 40,4 miliardi di dollari di asset under management totali.

Ah ovviamente mister Stefano Pioli, in caso di cambio di proprietà, può darsi venga esonerato. Intrigano assai le quotazioni di Gasperini, Italiano e De Zerbi per la panca milanista che verrà.

Stefano Mauri