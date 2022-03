Michelle Hunziker? In vacanza, beata lei, da un po’ di tempo, pare abbia già trovato l’amore

(continua dopo la pubblicità)

Michelle Hunziker e il suo nuovo, presunto, amore in Sardegna. Si tratta di Giovanni Angiolini, ex del Grande Fratello e già acclamato medico più bello d’Italia. Ecco chi è davvero

Quindi, dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi, la sempre meravigliosa Michelle Hunziker: beata lei in vacanza da un po’, beh sembra aver già ritrovato l’amore. Accanto a lei, a sorpresa, l’ex gieffino Giovanni Angiolini.

A lanciare la notizia in esclusiva è il settimanale tedesco di attualità “Bunte” che – sul suo nuovo numero in edicola a partire da giovedì 17 marzo – a poco meno di due mesi dall’annuncio della separazione, pubblica il bacio della conduttrice con il bel dottore.

La sagoma di cartone di Michelle Hunziker a grandezza naturale – GUARDA

I due, avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio. Lo scoop è stato ripreso pure dal sito Dagospia…

Medico più bello d’Italia

Ma chi è davvero Giovanni Angiolini? Lo raccontò Oggi nel 2018, quando i social lo elessero medico più bello d’Italia. Chirurgo ortopedico di Sassari, che lavora a Cagliari, che ormai spopolava su Instagram e Facebook.

Tutto era cominciato con una foto di lui dietro la scrivania, postata per pubblicizzare una sua collaborazione con un nuovo ambulatorio: l’immagine presto diventò virale. E soprattutto le utenti si scatenarono con commenti che poco avevano a che vedere con la professione. Tipo: «Prevedo un boom di contusioni quest’anno, io mi sento già male». O ancora: «Dottore se vuole farsi una vacanza in Egitto io abito qua».

Il dottore si schermì. E al giornale sardo Casteddu online rispose così: «Spero non vogliano davvero fratturarsi una gamba per farsi visitare da me, sennò le curerei e poi le manderei in Psichiatria».

Dalla sua aveva un curriculum di tutto rispetto. Laureato in medicina con 110, specializzazione in ortopedia e traumatologia, vantava un master al campus Biomedico di Roma ed era un medico accreditato Uefa.

La gallery fotografica di Giovanni Angiolini

(clicca su una foto e sfoglia tutta la galleria)

La carriera in tv

Alla tv Giovanni aveva strizzato l’occhio anni prima. Nel 2015 aveva infatti partecipato al Grande Fratello, per lasciare però dopo qualche puntata: sentiva la mancanza delle corsie dell’ospedale. Ma non lasciò lo schermo per sempre, adattandolo alla sua professione, conducendo su Tv2000 la trasmissione “Buonasera Dottore”. Divenne il dottor G. de “I fatti vostri”, su Rai2.

Anche il gossip si era già occupato di lui, per via della love story con Mary Falconieri, conosciuta al GF, e per presunte relazioni con miss e modelle.

Stefano Mauri

