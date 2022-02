Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. E’ la fine di un’epoca di popamore genuino

(continua dopo la pubblicità)

Insomma tra gli ultimi mesi del 2021 e i primi del 2022, beh di cose e cosette, tra amori che nascono, finiscono, gossip e sussurri ne sono successe, no? Così è addio tra Totti e Ilary Blasi? Mah … dopo la notizia lanciata in giornata da Dagospia, arriverebbe la conferma anche da persone vicine alla coppia, che spiegano come ormai i due siano in crisi da diverso tempo. Secondo i ben informati, la coppia starebbe vivendo una situazione sempre più tesa, sintomo di un rapporto ormai logoro. La conferma arriva anche dal Corriere: una delle coppie più glamour del mondo dello spettacolo potrebbe dunque presto separarsi con lei che avrebbe avuto un flirt con un collega e lui addirittura una storia parallela dopo aver appreso la notizia del presunto tradimento.

Secondo La Stampa, ci sono movimenti sospetti nella coppia. La madre di lui va spesso e per parecchi giorni nell’appartamento dell’ex Roma all’Eur. Francesco visita spesso la madre nella casa di Casal Palocco. Le vacanze natalizie di quest’inverno, Ilary le ha trascorse in Lapponia, non con Totti ma con il coreografo Luca Tommassini.

Inoltre sempre per il sito di Roberto D’Agostino, la gita familiare del 5 febbraio scorso dei Totti & Blasi, al lago di Castel Gandolfo, sarebbe stata rovinata dall’ennesima lite tra i due. Insieme da ormai 17 anni, starebbero attraversando un periodo difficile. Al momento però non ci sono prove certe, ma si tratta di voci di corridoio.

Intanto fan della coppia si stanno chiedendo cosa stia accadendo veramente tra loro, tornando con la mente alla festa di Francesco Totti per il 45esimo compleanno, a cui non ha preso parte la moglie Ilary, la quale, in una recente intervista alla rivista “F” non aveva escluso che qualcosa potesse accadere tra lei e Francesco Totti: «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo», aveva dichiarato in tale occasione.

Ma è davvero finita la love story intensa, il popamore genuino tra il Re e la Regina di Roma, o meglio, della Roma?