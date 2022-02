L’attaccante Alvaro Morata vuole solo la Juventus. La Juve lo accontenterà a giugno?

(continua dopo la pubblicità)

Intervenuto in conferenza stampa, insieme a mister Max Allegri, per presentare la partita di Champions League contro il Villarreal, Alvaro Morata ha fatto il suo punto sulla Juventus attuale: “Arriviamo bene, abbiamo fatto un cambiamento nell’ultimo mese. Siamo più positivi, la partita dell’altro giorno (il derby col Torino, ndr) a inizio stagione sarebbe stata più difficile. Stiamo crescendo, ora dobbiamo dare tutto per la Champions”.

Sui nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria: “Hanno portato entusiasmo. Dusan è un grandissimo giocatore, è giovane, ma ha davanti una carriera meravigliosa. Anche fuori dal campo è bravissimo, si è adattato subito e speriamo domani faccia i primi gol in Champions”.

Coinvolto dalle vicende di mercato nel mese scorso, Morata ha detto che è stata fondamentale la fiducia riposta in lui da Allegri: “Ho sempre sentito la sua fiducia. Da quando lavoriamo insieme, lui mi chiede tante cose ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere e che si fidava di me, ora devo lottare e ripagare la sua fiducia. Ho parlato conl’allenatore quando c’era il mercato e abbiamo discusso delle idee cha aveva lui. Mi ha detto quanto sarebbe stato importante l’arrivo di Dusan per me e così è stato. Fosse per me resterei sempre qui”.

La palla ora alla Juventus e all’Atletico Madrid per discutere i dettagli della possibile operazione che, qualora iniziasse e andasse poi in porto, lascerebbe l’Alvaro a Torino e alla Juve. Ah … il direttore sportivo dell’Atletico, grandissimo calciofilo, è il bresciano di Orzinuovi Andrea Berta, un osso duro in fase di trattative.

