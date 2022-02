La Juventus non va oltre il pareeggio nel derby col Torino: così non si va lontano

(continua dopo la pubblicità)

Chapeau al Toro dell’ottimo trainer Juric, alla fine è solo pari fra Juventus e Torino nel derby. Massimo Brambati, procuratore, ex calciatore e opinionista a TMW Radio analizza così la partita: “Avevo detto che la Juventus non avrebbe vinto, avevo questa sensazione. C’è una differenza di corsa e la qualità si riscontra non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva: i titolari fuori erano tanti. Tutti questi infortuni derivano da qualcosa che non funziona: se ti alleni male rischi. La partita di Vlahovic? Ho l’impressione che viaggiasse troppo lontano dalla porta. Il Villareal è un’ottima squadra e non so se la Juve da qui a martedì possa trovare l’intensità. Se venisse a mancare anche Dybala sarebbe grave. Oggi da lui mi aspettavo di più, non sta facendo quello a cui eravamo abituati e quello che faceva la differenza. Mi auguro di vederlo in campo martedì anche se la vedo improbabile”.

Nel derby col Toro in effetti la Juventus di mister Max Allegri, sugli scudi il difensore, goleador per l’occasione e autore in una buona prestazione De Ligt, ma nel complesso la squadra: incapace di costruire ficcanti trame di gioco, e imprecisa ha deluso. Per il quarto posto e il passaggio di turno in Champions serve ben altra Juventus.

Stefano Mauri

(continua dopo la pubblicità)

(continua dopo la pubblicità)