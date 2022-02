Juventus: ascolta due tuoi grandi ex: De Ligt e Dybala devono restare, sono il futuro

(continua dopo la pubblicità)

Due grandi ex juventini: un ex calciatore e un ex dirigente, a modo loro hanno parlato, recentissimamente di cose bianconere. Il comun denominatore dei loro interventi? Non perdere un grande difensore e u attaccante. Ma procediamo con ordine.

Alla Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio ha parlato della Juventus del presente, quella post mercato, e della squadra del prossimo futuro: “L’aria in spogliatoio è cambiata, ora c’è entusiasmo e questo conta, ma l’Inter per la rosa e il Milan per il gioco mi sembrano ancora superiori. Come risolvere il dilemma Dybala? Io credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d’identità devi tenerli. Con Chiesa, Vlahovic e altri, sonoilfuturo”

Luciano Moggi, invece, ex General Manager di una grandissima Juve ha parlato d’Europa e futuro…

“In Champions League, la Juventus non conta a livello competitivo. Si cercherà di andare avanti il più possibile, ma non facciamoci idea che di possa fare grandi cose, almeno per quest’anno. Poi, magari, la Juventus si riproporrà per il prossimo anno. De Ligt è il sostituto naturale di Bonucci, quindi, deve esserci, perchè rappresenta il futuro della Juventus. Per quanto riguarda Zaniolo, personalmente, lo vedo un giocatore che potrebbe fare grandi cose, ma che potrebbe fare confusione, perchè è uno di quei giocatori a cui dai una maglia, atleticamente è prestante, tira in porta nella maniera giusta, però non sai se hai preso un centrocampista, una mezzapunta, un esterno o un attaccante. Non avrei dubbi: per la gioventù, prenderei Zaniolo, ma, per la qualità e soprattutto per l’impiego in una squadra che deve competere, scelgo Pogba tutta la vita“.

Così parlò Lucianone Moggi.

Stefano Mauri