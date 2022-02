Chiara Ferragni da Cremona a New York sfida il clima gelido a bacino scoperto

(continua dopo la pubblicità)

Aspettando la Milano Fashion Week, dove sicuramente riuscirà a lasciare il segno, Chiara Ferragni, negli Stati Uniti dopo due anni d’assenza, a New York segue a partecipa alla settimana della moda, seguendo personalmente le “passerelle” in programma, quelle per la stagione Autunno/Inverno 2022-23. L’evento newyorkese fa seguito a quello parigino: nella capitale francese l’imprenditrice digitale aveva alloggiato in un hotel di lusso e aveva partecipato alle sfilate dell’Haute Couture, sfoggiando look audaci, sensualintriganti, sexy e sofisticati. Ricordate? I pantaloni stringati la prima sera, poi l’outfit anatomico con pancia e seno in rilievo e ancora il top-catena dorato con la schiena completamente nuda. Anche dall’altra parte del mondo si sta facendo notare e non poteva essere altrimenti.

Sfidando il freddo a Nuova York, la Ferragni da Cremona ha sfoggiato capelli con tagli anni Novanta e bacino scoperto a dieci gradi sottozero.

Poi si Instagram, forse per curare un eventuale mal di pancia provocato dal clima gelido ha esibito una scatola di Imodium.

Sì Chiara lascia sempre il segno e sa come far girare i marchi che rappresenta o vuol far girare.

Stefano Mauri