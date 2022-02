Tananai non rimarrà l’ultimo di Sanremo 2022, è già un personaggio televisivo che spacca

(continua dopo la pubblicità)

Che bella storia quando gli ultimi sono alla fine i primi, no? Soprattutto se questi hanno qualcosa da dire, sanno ridere di se stessi e sdrammatizzare e sono fuori dal solito coro. Ah… dopo essersi fatto notare all’Ariston e dintorni in occasione di Sanremo 2022, domenica scorsa 13 febbraio… si è rivelata un trionfo, la presenza a Domenica In per Tananai, classificatosi appunto ultimo al Festival, come successe a Vasco Rossi e a Zucchero. Mara Venier, conduttrice ed esperta di cose televisive, beh ha l’occhio lungo e anche questa volta ci ha visto bene invitando Alberto Cotta Ramusino (in arte Tananai) e ritagliando per e con lui spazi e siparietti ad hoc nella sua trasmissione. La sua canzone “Sesso Occasionale” intanto é giá un tormentone. E, chissà, la zia d’Italia e della domenica, scopritrice di tendenze e di talenti, potrebbe (si spera), rinvitarlo con Rose Chemical per la cover di “A far l’Amore”: hit pure già cult. Tananai nel frattempo é diventato anche un sex symbol, ma é felicemente fidanzato con una ragazza di nome Sara. E non c’é trippa per gatti.

AKA 7even, collega di Tananai, recentissimamente così ha scritto su Twitter: “Avrà un programma tutto suo o condurrà Sanremo” e sempre sui social è spuntato il programma fake: “TanaRai”.

Prima di tutto e tutti però, l’autore e produttore musicale ispiratissimo Davide Simonetta, tra gli autori di “Sesso Occasionale”, parlando del cantautore Dj milanese così aveva detto in un ‘intervista: “Si è rivelato nella parte Punk festivaliera ed è un personaggio incredibile, un ragazzo in gamba, versatile, artisticamente potenzialmente tutto da decifrare. Cos’è Tananai? Ha potenzialità varie, incredibili, da decifrare: televisivamente parlando potrebbe spaccare, vedremo che farà”.

Insomma Chapeau all’interista Tananai (attenzionato anche dal Tg1, apprezzato da Jovanotti e Fedez), alle sue serate che verranno gettonatissime, al suo futuro nel mondo dello spettacolo e a chi ha creduto in lui…

Stefano Mauri