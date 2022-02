Il presidente Silvio Berlusconi è tornato allo stadio: “Il Monza giochi nella metà campo avversaria”

(continua dopo la pubblicità)

L’ambizioso team brianzolo ha superato gli estensi per 4 reti a 0. Il presidente, dopo un periodo difficile è tornato allo stadio, e… Silvio Berlusconi in sala stampa subito dopo Monza – Spal, beh ha dato pure nozioni di tattica calcistica: “Un’osservazione sola ho da fare a questo Monza. Troppo spesso il portiere passava la palla al difensore, il difensore la dava al mediano, il mediano la ritornava al difensore e si perdeva molto tempo, giocando in casa, nella propria metà campo. Mentre nelle partite di calcio bisogna giocare, com’è logica, per fare gol. Quindi bisogna giocare nella metà campo avversaria. L’input che bisogna dare al nostro portiere è che tutte le volte che ha la palla tiri in avanti nella metà campo avversaria e ai nostri tre attaccanti di spostarsi a destra o al centro o a sinistra dove il portiere cercherà di raggiungerli: tre metri di distanza l’uno dall’altro e nell’80 per cento dei casi la palla rimane giocata nella metà campo avversaria”.

L’allenatore dell’Edilnord (per dirla alla Nils Ledholm) è tornato fra noi’ sembra di sì e non ha perso l’occasione per segnalare a Giovanni Stroppa, il trainer titolare del Monza, la personale avversione alla costruzione dal basso: un invito semplice come il calcio rivolto a chi non ha i giocatori con le qualità tecniche necessarie per permettersela.

Ah … il Milan, ex società di Berlusconi ha superato la Sampdoria, portandosi in testa alla classifica, con la “cosiddetta Berlusconi” e un gol di Leao appunto u rinvio del portiere Maignan. Solo un caso?

Stefano Mauri

