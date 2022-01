Prende sempre più forma la Juve di Allegri, Arrivabene e Cherubini: il nuovo corso è iniziato

(continua dopo la pubblicità)

Quindi Antonio Conte voleva il centrocampista, forte, ma ancora da forgiare, Kulusevski già due anni fa, ma Fabio Paratici, allora direttore sportivo della Juve, soffio lo svedese all’Inter. Oggi però… Paratici e Conte sono insieme al Tottenham, così il dirigente piacentino, complice le buone relazioni in essere col suo ex club, tra le altre cose Cherubini, diesse della Vecchia Signora è l’ex braccio destro di Fabio, ecco è riuscito a riacquistare il Kulu per la sua nuova avventura calcistica londinese.

Ah… Paratici, insieme a Kulusevski ha rilevato, dalla Vecchia Signora, pure il mediano Bentancur, mettendo a disposizione di Conte due centrocampisti dinamici, tosti, e nuovi di zecca.

Alla corte di Max Allegri, alla sua seconda esperienza juventina, dopo il colpaccio Vlahovic (acquisto che spacca e sposta equilibri) e le partenze dei poc’anzi menzionati Bentancur e Kulusevski è arrivato, il tuttocampista svizzero Zakaria, elemento interessante a suo agio, eventualmente in un centrocampo a due son Locatelli come spalla, Ma Denis Zakaria, il Vieira svizzero può e sa giocare in vari moduli e ruoli.

(continua dopo la pubblicità)

Insomma il dopo Ronaldo, in casa bianconera è iniziato forse solo ora, ma l’impressione è che finalmente, per la serie meglio tardi che mai, sia partita l’era dell’Allegri Bis (in arrivo un nuovo gioco incisivo in campo?) e di Arrivabene e Cherubini: dirigenti nuovi e attivi in questo inverno di rivoluzione. Il nuovo corso è dunque incominciato, a breve l’ufficialità dei colpi a centrocampo.

(continua dopo la pubblicità)

Stefano Mauri