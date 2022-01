Crisi di coppia tra i Ferragnez? Dalla pagina Instagram di Chiara Ferragni arriva una foto, serena, dei due

(continua dopo la pubblicità)

Nota a margine: nei giorni scorsi, il settimanale Oggi (storico giornale molto informato sui fatti), aveva sussurrato di una presunta “crisetta” tra i Ferragnez. Chiara e Fedez però mai hanno commentato tale sussurro. Dalle pagine Instagram della Ferragni, recentissimamente è però arrivata la foto (vecchia? Attuale?) che vede i due abbracciati e all’apparenza sereni. E’ questa la loro risposta alle voci di un’eventuale maretta?

Intanto… applaudita, contestata, ammirata, invidiata, insultata, insomma, l’Influencer di Cremona, Chiara Ferragni, acuta, intelligente, bella, brava, audace, squarciante, non è mai banale e sa farsi notare, senza lasciare nulla al caso. E… letteralmente, fotografata nei giorni scorsi, “a spasso” senza slip per Parigi, con le sue fotografie letteralmente ha fatto il botto. Ma, oltre a pubblicizzare (e giustamente monetizzare) abiti e accessori che indossa (o non mette), mah, probabilmente, dietro le sue audaci mosse, si cela un motivo profondo, testimoniato, indirettamente pure dal nome di uno dei suoi ombretti, lanciati nell’ultima collezione della imprenditrice digitale: “Hot mama”, no? Già Hot: calda, bollente, poiché così si presenta sempre più spesso la fashion blogger, intenzionata ad abbattere tutti quegli stereotipi secondo cui ad una madre non possa appartenere un certo piglio sexy. L’ultimo, agguerrito livello della sua socialbattaglia è appunto uno scatto in cui si mostra in albergo, a Parigi, dove si trovava per la Paria Fashion Week, mentre indossava solo un cappotto bianco largo e un paio di calze a rete. Sotto il cappotto panna, niente. O meglio, solo il reggiseno nero e i collant bollenti. A vestirla è il brand Schiaparelli, di cui la 35enne è sempre più volto stabile e che in questo periodo è tutto teso all’esaltazione delle forme femminili, come dimostrano le ultime collezioni lanciate.

Insomma, dopo l’abito senza reggiseno (pubblicata contestualmente all’ultima battaglia social, quella che vuole lo sdoganamento dei capezzoli femminili in rete), è giunto lo step di quello senza slip. Con Chiara, in Francia c’era, c’è la sorella Valentina, che ha seguito la sua strada professionale. Oltre a Valentina, ad applaudire il look dell’ Influencer, la mamma, scrittrice, Marina di Guardo, che ha lasciato tante emoticon a forma di cuore via Instagram.

Chapeau a Chiara Ferragni, più famosa e incisiva del Torrone di Cremona, bravissima a provocare, o no?

(continua dopo la pubblicità)

Stefano Mauri

(continua dopo la pubblicità)