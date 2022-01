Fabio Capello al CorSport: “Vlahovic? Attaccante straordinario, che coppia formerebbe con Morata”

(continua dopo la pubblicità)

I botti di mercato invernali della Juve e i movimenti bianconeri in casa futura, fanno sempre rumore. Il calciofilo Fabio Capello, colui il quale da settimana vede una Vecchia Signora in ripresa, ne ha parlato al Corriere dello Sport: “Vlahovic-Morata coppia perfetta: 4° posto Juve assicurato”. Così, l’ex allenatore ha commentato il colpo del mercato di gennaio, piazzato dalla Juve, ovvero l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Ecco le parole di Don Fabio: “Succede che una delle quattro squadre in zona Champions ne uscirà e la Juve prenderà il suo posto. Vlahovic secondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento. Con Morata formerebbe una coppia a cui difficilmente gli avversari sapranno opporsi”.

Intanto, dopo l’interesse del Liverpool per Paulo Dybala,riportato da La Gazzetta dello Sport,sempre la Rosea ha riportato dell’interessamento,nei confronti del fantasista argentino, anche di un altro importante club di Premier League come il Manchester City. Per la Gazza, Pep Guardiola sarebbe molto attratto dall’idea di poter ingaggiare un altro talento come la Joya, nel caso in cui la Juve dovesse davvero giocare al ribasso sulla proposta di rinnovo. I Citizens non avrebbero problemi a proporgli un accordo da più di 10 milioni, quello che da tempo chiede alla Vecchia Signora. Per carità, per il momento nella testa di Dybala c’è ancora solo la Juventus, ma la situazione magmatica attuale, lascia intendere che tutto potrebbe ancora succedere. Con l’Inter, spettatore interessato alla finestra, ovvio.

Fabio Capello

(continua dopo la pubblicità)

(continua dopo la pubblicità)