Dybala segna il primo gol all’Udinese e attacca con sguardi e parole club e mister

Ha vinto, senza entusiasmare la Vecchia Signora contro i bianconeri friulani. Soprattutto poi certi sguardi durante il match e quanto dichiarato, da Dybala dopo la partita, ecco rappresentano frangenti, o meglio, attacchi diretti e indiretti alla società e al trainer Allegri che lasceranno il segno. Scommettiamo?

“Ho invitato un amico e non lo trovavo”. Già, Paulo Dybala ha commentato così a fine partita la “non esultanza” dopo l’1-0 all’Udinese, accompagnata da uno sguardo insistito verso la tribuna. Possiamo crederci? “Non lo so, dipende da voi”, ha risposto ai microfoni di Sky, commentando anche le tante voci sul suo futuro: “Non lo so, ci sono state tante notizie, sono successe tante cose: preferisco non parlare”. E poi ai microfoni di Dazn, sempre sul tema rinnovo: “Non ho niente da dimostrare a nessuno”, che suona come una risposta diretta all’amministratore delegato Arrivabene che aveva detto che “ognuno deve dimostrare che vale il valore che gli si dà”. Ha poi aggiunto la Joya: “La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo… Non so, devo aspettare… Io resto a disposizione del mister. Contro l’Udinese credo che abbiamo fatto una bella partita, bisogna dare continuità dopo il gol, ma succede che dopo che lo facciamo non attacchiamo perchè abbiamo paura. Non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza, ma puntiamo sulla voglia di lottare per i posti più alti”.

Così parlò capitan Dybala e … le sue parole, il suo sguardo alle tribune dopo la rete ai friulani, beh hanno fatto, fanno e faranno rumore. Scommettiamo?

Stefano Mauri

