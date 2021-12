Ah che malinconoia: la solita, timida e da rifare Juve non va oltre il pareggio a Venezia

Per carità, il direttore sportivo Cherubini e l’amministratore delegato Arrivabene, appena arrivati si sono trovati immersi in un’inchiesta, riguardante bilanci e presunte plusvalenze fittizie, che porta via tempo, energie preziose e non si sa dove porterà. Detto ciò, questa Juventus che fatica in campo e fuori dal campo necessita di rinforzi in attacco e centrocampo e pure di un rimpasto societario (il dopo Marotta non è stato proprio un successone e Nedevd fatica a calarsi nelle vesti di dirigente sul pezzo) immediato che porti facce nuove sulle bianconere rive torinesi del Po.

Intanto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il pareggio sul campo del Venezia è intervenuto al microfono di Dazn a caldo: “Il primo tempo abbiamo fatto bene, creando e calciando in porta. C’è stato un blackout di 10-15 minuti fino al gol del Venezia, ci era successo anche a Salerno. Solo che lì eravamo stati fortunati, avevano preso il palo, oggi invece no. Bastava avere la pazienza di giocare 2-3 palle sulle punte e far passare quel momento, invece non ci siamo riusciti. Sono due punti buttati contro un ottimo Venezia”.

Non è andata oltre un triste pareggio (1 a 1) la Vecchia Signora a Torino, squadra da rifondare che necessita di un regista, di un bomber e di nuove energie. Ah … Dybala si è infortunato ancora, ma al netto dei malanni, merita davvero un milionario rinnovo contrattuale?

Stefano Mauri