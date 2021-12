Mario Barbieri, opinionista e calciofilo: “Il Milan deve ringiovanirsi, Ibra in campo cammina”

Fuori dalle Coppe Europee la truppa rossonera milanista punterà tutto sul campionato? Sì, ma torniamo un attimo a martedì scorso, quando il Liverpool ha dato un altro dolore sportivo al Milan, che è stato sconfitto per 2-1 a San Siro. Milan fuori dalla Champions League quindi, ma anche dall’Europa League, perché i rossoneri sono arrivati ultimi nel girone e dunque chiudono già a dicembre la propria avventura europea. Stefano Pioli dopo la partita si è presentato ai microfoni di Sky, non ha cercato scuse, il Liverpool era più forte e serviva un’impresa, ma l’allenatore si è comunque lamentato del terreno di gioco di San Siro, non adatto per una partita così importante.

Questo il commento di mister Pioli in Tv, dichiarazioni poi riprese da Fanpage e Dagospia: “Credetemi, il campo di San Siro in questo momento non è un terreno adatto. Ho parlato anche con Klopp e mi ha detto ‘Cacchio, Anfield è un’altra cosa’. Ci credo che è un’altra cosa. Poi abbiamo perso e il campo era così per entrambe le squadre, ma il terreno non è buono”.

Da Cremona, o meglio, da Levata di Grontardo, dal suo quartier generale (il ristorante di famiglia Cà Barbieri) nella Bassa Cremonese, Mario Barbieri, oste, cuoco, commerciante enogastronomico, calciofilo, arbitrologo, enologo, opinionista televisivo (Cremona 1 Tv) e tifoso del Milan e della lanciatissima Cremonese protagonista Rock in serie B, così a modo suo, indirettamente, via social, ha replicato al Pioli: “Ibra è un monumento vivente del calcio mondiale, ma ormai in campo cammina e ha fatto il suo tempo, quindi largo ai giovani e il Milan dovrebbe appunto ringiovanirsi in attacco. La Cremonese? Gioca benissimo, è bella da vedersi e … quando i grigiorossi tirano verso la porta avversaria credendoci riesce a segnare”.

Così parlò e postò il Mario e Chapeau per la bottiglia alternativa: “Rosa Serafina” segnalata, da buon enologo, con classe e maestria!

Stefano Mauri