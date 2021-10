Icardi in rotta con Wanda e col Psg, Milan alla finestra e Ramazzotti precisa che …

Come ha prontamente ripreso il sito, molto informato sui fatti, Dagospia, ecco

Wanda Nara e Mauro Icardi sono ai ferri corti, cortissimi. Lei, come è ormai noto, ha fatto il diavolo a quattro per il (presunto) tradimento di lui con la Suarez, mail gossip, condizionale rigorosamente d’obbligo, vorrebbero che anche lei si sia data da fare. Nientemeno che con Eros Ramazzotti! Che ha scelto il settimanale Oggi per far conoscere tutti i dettagli della vicenda

Ecco le parole del cantante: “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro. Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”.

Tra le altre cose, il distratto (causa appunto questioni personali di cuore e presunte corna) Icardi non starebbe vivendo un bel rapporto anche col Psg, il suo attuale club e il Milan (Belotti permettendo), alla ricerca di un centravanti, beh avrebbe messo nel mirino, possibilmente già dalla prossima, imminente parentesi di calciomercato invernale, proprio il Maurito.

Stefano Mauri