Se Icardi in campo ci mettesse l’ardore che ci mette in amore… ah che bomber sarebbe

Nota a margine: se Icardi, attaccante (potenzialmente tra i migliori al mondo) del Psg, sul campo ci mettesse lo stesso ardore che utilizza per coccolare le donne, ehm, scusate il lapsus, per riappacificarsi con la moglie manager, mah … probabilmente oggi avrebbe già vinto due Palloni d’Oro, no?

Ora, attraverso Dagospia e il sito web della Gazzetta dello Sport, uno sguardo alla soap del momento è doverosa (ma non è che ci marciano pure un pochino?): Mauro Icardi sarebbe infatti scattato in contropiede, in cerca del gol (famigliare) più importante. Storia nota: la compagna Wanda Nara lo ha apertamente accusato nei giorni scorsi di tradimento (con la sensuale Eugenia Suarez), con la minaccia nemmeno troppo nascosta di chiudere il matrimonio con un divorzio che coinvolgerebbe anche la carriera dell’attaccante del Psg, visto che Wanda firma i suoi contratti. “Mon amour” e cuore rosso ha postato Maurito nelle storie di Instagram, e sui social ha rinforzato il concetto con un’altra immagine di lui e la moglie – ai tempi felici – e l’appello: “Stringimi forte e non lasciarmi mai”. Icardi ha 7,2 milioni di follower su Instagram e segue un solo profilo, quello della moglie.

Ah “Grazie per crederci ancora” ha inoltre aggiunto, via Instagram, a corredo di una fotografia che vede abbracciati i due piccioncini (tornati a Parigi insieme) in fase di riappacificazione, il caliente Maurito innamorato. La palla ora alla Wanda indiavolata, anche se il bomber farebbe meglio a lanciare assist, giocate e gol sul rettangolo verde, no?

Stefano Mauri