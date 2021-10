Francesco (Fu Dj) Facchinetti, alla corte di Chiambretti attacca la Juve e Cuadrado

Tika Taka? Bella trasmissione calciofila, costruita bene e condotta magistralmente da quel volpone di Pierino Chiambretti, calciofilo coi fiocchi, presentatore in gamba e tifosissimo del Torino.

Spesso e volentieri, così per vedere l’effetto che fa e per fare notizia, attaccare la Vecchia Signora d’Italia è lo sport preferito dai periodici ospiti del Piero nazionalpopolare. Lunedì scorso, in tal senso nella seconda serata di Italia Uno… beh, è stato il turno di Francesco, (Fu Dj ed ex Capitan Uncino)Facchinetti, il quale ha attaccatoil calciatore juventino Juan Cuadrado.

Il figlio d’arte, grande tifoso nerazzurro, ha criticato duramente il comportamento dell’esterno colombiano dopo l’ultimo derby contro il Toro: “È un gran giocatore ma non gli possiamo dare 27 giornate di squalifica – ha detto a Tiki Taka – in NBA lo farebbero. È insopportabile, è bravissimo ma andrebbe preso a calci nel culo. Non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure se non gli danno rigore. È insopportabile e non è vero che anche gli altri attaccanti fanno così”.