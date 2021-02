Il dottor Attilio Galmozzi, anche se la notte da Covid è ancora densa, prova a guardare oltre

Il dottor Attilio Galmozzi, medico in servizio al pronto soccorso di Crema in trincea contro il maledetto virus da un anno è tornato a parlare di Covid. E stavolta ha parlato di Usca. Nota a margine nel Cremasco, coordinata dalla dottoressa Alessia Edallo, l’Usca dedicata ai malati di Covid 19 è un servizio domiciliare che funziona. Spazio ora al post del dottor Galmozzi.

Giusto una riflessione sul post COVID (perché nonostante i numeri siano un po’ più pessimi delle ultime settimane, continuo a nutrire fiducia sul futuro prossimo – quanto prossimo non lo so ma con una campagna vaccinale efficace e diffusa si spera non troppo troppo in là).

Le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) attivate per l’emergenza covid sono state una scelta intelligente. Funzionano (finché i numeri non sono elevatissimi ma si spera che non lo siano) , sono gestite da colleghi (medici infermieri e personale di supporto) di grande esperienza e professionalità. E la cura domiciliare dei pazienti meno gravi o comunque compatibili con una “ospedalizzazione domiciliare” è di grande livello.

Ora, visto che la legge regionale 23 del 2015 di Regione Lombardia è in fase di ridiscussione, perché non immaginare questo modello (supportato anche dal costruendo master universitario in infermiere di comunità) per il post COVID?

A titolo esemplicativo attivare USCA ad indirizzo Cardiologico, Pneumologico e Geriatrico, che domiciliarmente offrano un supporto importante ai pazienti che non necessitano di ospedalizzazione (magari i neo-dimessi da reparti o PS per acuzie) alle loro famiglie e ai Medici di Medicina Generale?

Visto che si deve ridisegnare un sistema, provare a ridisegnarlo dando peso al territorio?

Così postò sulla sua pagina Facebook il dottor Attilio Galmozzi.

Stefano Mauri