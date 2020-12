Interisti, Beppe Severgnini, ma non è che mister Conte è troppo juventino per l’Inter?

Nell’estate del 2019, allorquando Antonio Conte divenne allenatore dell’Internazionale, glorioso, nobile e ambizioso team calcistico nerazzurro di Milano, ecco il grandissimo interista Beppe Severgnini, (giornalista, opinionista, scrittore, regista, attore e presentatore), Antonio il caliente, ex giocatore, capitano, allenatore, ma soprattutto Bandiera della Juve, lo mise addirittura nella copertina del suo saggio interista “Infiniti Interismi”.

E … mah, forse la questione sta tutta qui, vale a dire: non è che mister Conte è troppo juventino per l’Inter? In sintesi: era, ed è l’Antonio, l’uomo giusto per rilanciare il sodalizio che fu di Moratti?

Tecnico capace, vincente, fumantino, permaloso, antipatico (nessuno è perfetto), pressante (i calciatori tanto si innamorano di lui, quanto si stancano in fretta dei suoi snervanti metodi d’allenamento), dogmatico (tatticamente non è elastico) e impegnativo, il coach salentino dal management nerazzurro ha avuto tanto, ma lui ancora non si è calato nella parte appieno. E non sempre, i risultati agonistici li sorridono.

Addirittura pare che, senza il maledetto virus e l’annessa crisi economica, oggi Conte Antonio non sarebbe più il condottiero tattico dell’Inter. E al suo posto, in panchina siederebbe quel Massimiliano Allegri che a Torino, subentrando all’illustre collega pugliese, ecco seppe superarlo in vittorie, feeling con la proprietà e affinità coi calciatori.

Particolare non indifferente: l’anno scorso l’Inter di Conte, (prigioniero del suo contratto ricchissimo?), sul campo non ottenne nulla, ergo quest’anno in Italia, dato che dall’Europa che conta, l’equipe del Conte è già stata trombata, Lukaku e soci sono costretti a vincere. E… conquistare lo scudetto, l’estate prossima potrebbe non bastare a sigillare la panchina dell’ex commissario tecnico dell’Italia.

Ergo a distanza di tempo, il seguente quesito, al Severgnini internazionalpopolare è d’obbligo: rimetterebbe ancora un simbolo della Vecchia Signora sulla prima pagina di un suo saggio interista?

Stefano Mauri