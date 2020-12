Andrea Spinelli : Fate quel che volete, ma siate felici, pensate positivo e ascoltateci

Andrea Spinelli, Stefano Bernardi, Guido Sangiovanni e la new entry Giulia Lucchi sono i componenti della band musicale, cremasca come i Tortelli Cremaschi (piatto tipico di Crema e hinterland) Overdreams, gruppo affiatato con un album pronto a uscire e il singolo Volevo fare un disco indie uscito e accessibile sulle maggiori piattaforme di streaming e download. E … per capire come vive, un artista questo maledetto tempo da emergenza sanitaria causa coronavirus, con Andrea abbiamo scambiato quattro parole. Ah … il pezzo degli Overdreams, ascoltare per credere: letteralmente spacca e ricorda, musicalmente, le primissime canzoni dei Decibel dell’allora giovanissimo, alternativo, leggero … ma denso Enrico Ruggeri. Chapeau ragazzi!

Un musicista, un cantante, come vive questi giorni di chiusure…

Per carità non fraintendetemi poiché la salute è importante ed è giusto tutelarla, ma scusate il termine stiamo di merda. Tra il primo lockdown, le prime aperture e l’ultima chiusura di novembre non riusciamo a registrare il video del nostro pezzo appena uscito, senza dimenticare l’anno orribile, con nessuna serata sul palco a cantare che caratterizza il passato, il presente e il futuro a medio termine. Il nostro lavoro discografico è pronto da tempo, ci abbiamo messo tanto a registrarlo, ma lo faremo uscire nel 2021 con la speranza di riuscire a promuoverlo suonando in giro con esibizioni ad hoc.

Parlaci di Volevo fare un disco indie, titolo della vostra nuova hit e dell’album stesso…

Il messaggio che lanciamo è il seguente: facciamo, fate quel che vogliamo, con leggerezza, pensando positivo cercando, senza pensarci e prepararci troppo, di essere felici. Il periodo è triste, c’è bisogno di felicità, no?

Siete diventati Indie?

Ma no l’Indie non è un genere, ma uno, mi si passi il termine… status. Piuttosto siamo Punk, o Pop Punk che dir si voglia.

Da creativo quale sei ti sei inventato qualcosa per passare questa difficile, complicata “nottata”?

Dura da troppo tempo il momentaccio e sono stanco, snervato. Guardo tuttavia oltre, avanti con fiducia: ci meritiamo tempi migliori e palchi da divorare suonando.

Stai seguendo per caso X Factor?

La Tv la uso solo per guardare serie televisive e poi sai cosa penso dei Talent Musicali?

Dimmi…

Badano all’apparenza, all’immagine al prodotto televisivo da confezionare in base al contesto di riferimento. La musica è un’altra cosa. E per fortuna

Stefano Mauri