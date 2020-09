Mister Galeone: Allegri è stato vicino all’Inter. Ma poi Conte ha fatto pace col club

Massimiliano Allegri è stato molto vicino all’Inter. A dirlo, nel corso di una intervista dei giorni scorsi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli”, ecco è stato Giovanni Galeone, ex allenatore e da sempre riconosciuto da Allegri come suo maestro.

Ecco il Galeone pensiero radiofonico:

“Ha fatto palo interno con l’Inter, è stato molto vicino, poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società. Quest’ultimo ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate… Eriksen? Con me giocherebbe tutta la vita e penso anche con Allegri. Penso che Conte troverà un sistema per metterlo in squadra. Modificherà il suo sistema di gioco dopo tanti anni che fa l’allenatore”

Sul campo Antonio Conte (il coach salentino non si è voluto dimettere, l’Inter ha preferito non esonerarlo) nel frattempo chiaritosi evidentemente, tanto col deus ex machina interista Marotta, quanto col direttore sportivo Ausilio, sta quindi provando nuove alchimie, ma se Nainggolan ha qualche, pochissime ma concrete, possibilità di restare, beh Perisic, non riscattato dal Bayern Monaco è in partenza e non rientra nei progetti tattici nerazzurri. E se arrivasse una proposta degna di tale nome per Brozovic, pure il centrocampista croato riceverebbe il foglio di via. A Conte del resto garbano Kantè (mentre Marotta preferirebbe il laziale Milinkovic Savic) e Vidal. Capito?

Stefano Mauri