E se l’ex Ct Prandelli un giorno diventasse il direttore tecnico della Cremonese?

Giustamente la Cremonese, in questi giorni già in ritiro precampionato per preparare l’annata 2020 – 2021 in serie B, ecco ha confermato il direttore sportivo Bonato e l’allenatore Bisoli. A Cremona comunque, suggestione o voce di fine estate, ecco è nel frattempo tornata in auge la voce che vorrebbe l’ex Ct azzurro Cesare Prandelli, stavolta nelle vesti di dirigente sportivo, in forza alla Cremo tra qualche mese. Intervistato nei giorni scorsi dal sito, molto informato, calcistico tuttomercatoweb, ecco, a tal proposito, la versione del Prandelli da Orzinuovi:

“Ogni anno salta fuori questa voce. Ho avuto un buon rapporto per anni con Arvedi, potrebbe essere un’idea interessante. Mi sembra che il calcio stia andando in questa direzione: una struttura basata su tre-quattro persone che abbiano un’idea ben precisa. Certo, la panchina è la panchina. Ma se ci fosse un’idea di programmazione fatta in un certo modo potrei valutare”.

Ah… la rosa grigiorossa, rispetto a quella del torneo appena concluso, muterà volto e anima quel tanto che basta… per migliorare.

Stefano Mauri