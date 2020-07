OROSCOPO degli ANGELI: AUSPICI di FINE SETTIMANA 31Luglio-2Agosto 2020

Sono giorni di novità e cambiamenti, anche di restituzioni e remissioni. Falciamo a zero il nostro campo per ottenere una nuova crescita, REMIEL ci può aiutare con la sua schiera di angeli in ogni passaggio tra il vecchio e il nuovo e accompagnarci verso la porta di un nuovo destino. Per il Vostro Angelo @oroscopoangeli. Gli auspici sono solo per chi legge.

ARIETE: faticate a vedere i buoni auspici perché venerdì siete ancora sottosopra a causa delle fatiche della settimana. Centrate il vostro essere tra materia e spirito con il dono della consapevolezza di MAHASIAH. Sabato scorrerà tra molte parole e poche fatti, domenica chi chiede di voi vi vuole concreto.

TORO: è facile smarrire la strada in questi giorni di luce falsata. Medit-attivate la potenza di GABRIEL per trovare la strada che porta al perdono. Sabato accogliere una spiga porterà verso nuove mietiture. Domenica così guidati potrete rivolgere il vostro sguardo a nuovi alti orizzonti.

GEMELLI: la passione con cui fate le cose non sempre è capita, raccontatela solo a chi ascolta. Medit-attivate UZZIEL per attrarre le persone giuste. Sabato la buona compagnia di SEHEIAH vi porterà ad agire attraverso il karma per ristabilire l’ordine di viaggio. Domenica prendete le cose per come vengono.

CANCRO: siete attenti alle parole ed ai fatti, ma sappiate perdonare e crescere con l’aiuto di JEZALEL. Sabato ricordate che il cielo aiuta gli audaci ma attenzione ai pericoli. Domenica prendete tempo se dovete valutare una proposta in questo momento non avete abbastanza informazioni.

LEONE: le cose vanno bene anche se voi non avete preso una direzione precisa, gli Angeli sono con voi. MELAHEL cerca di indicarvi la via, ascoltatelo in medit-attivazione e sabato avrete modo evolvere in amore e ricchezza. Buoni consigli su cui meditare domenica.

VERGINE: è importante studiare le mosse ma ancora di più accogliere l’imprevisto. NITH HAIAH vi porta attraverso la medit-attivazione a conoscenza delle intenzioni divine, ma starà a voi trasformare gli ostacoli in opportunità. Domenica amore e cuore si promettono le stelle.

BILANCIA: pensate bene prima di parlare, o scrivere, messaggiare: la fretta ha la lingua di fuoco. Se sbaglia bersaglio crea un incendio che sarà difficile da domare, JAMABIAH può aiutarvi a spargere acqua sul fuoco. Domenica mantenetevi a galla giostrate senza rinnegare ma fatevi sentire.

SCORPIONE: siete ancora domina della scena attraverso lo spirito femminile che vi pervade. Venerdi è il momento di pasturare per una prossima pesca. Sabato cogliete stelle e amore guardando in su, JEIALEL apre il suo calice d’amore per voi. Domenica restare sulle nuvole vi darà modo di puntare alle stelle.

SAGITTARIO: se non tutto ruota intorno a voi fatevene una ragione, non perdete la melodia ritrovata con le note di METRATON, per chiedere al cielo l’impossibile. il suono della riscossa si avvicina mantenete cura del vostro fisico, e rispetto per la vostra anima centrerete l’obbiettivo con l’inizio della nuova settimana.

CAPRICORNO: l’intenzione è di fare di testa vostra tutto comunque vada, il consiglio è di centrare l’obbiettivo con lo studio e l’aiuto di METRATON. Sabato vi aspetta un ascensore per le stelle, salite leggeri e caricatevi di energia. Non appesantite le situazioni per evitare di precipitare, rimanete leggeri.

ACQUARIO: la fretta non è buona consigliera trovate il tempo per fare senza strafare. La calma di ACHAIAH vi darà risultati moltiplicati per tre. Sabato terminato di pensare al lavoro troverete gioie in coppia e in famiglia. Domenica create il vostro spazio senza urtare nessuno, cercate una nuvola per voi.

PESCI: anche l’eremita studia i propri passi, sa che non si può fuggire da tutto. Avete troppe voci nella testa e molte promesse che non tornano, medit-attivate RAZIEL per ascoltare l’annuncio di una vera buona nuova. Domenica l’amore illumina il cuore e vi mostra le stelle.

