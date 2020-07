OROSCOPO degli ANGELI AUSPICI di FINE SETTIMANA 24-26 LUGLIO 2020

Il pensiero delle cose giuste domina il fine settimana, anche se ognuno di noi ne coglie un lato diverso, medit-attiviamo il seme del Giusto dentro di noi con il nutrimento angelico di JABAMIAH. Saranno i frutti della pazienza e della perseveranza a indicarci il terreno fertile. Per il Vostro Angelo @oroscopoangeli

ARIETE: mettete in gioco la vostra forza ma non umiliate chi non vi può combattere ad armi pari. Aiutate chi richiede la vostra presenza e avrete SEHEIAH a indicarvi il modo di fare per non strafare. Sabato potrete contare su un’amicizia che vi porterà gioia inaspettata. Domenica dal cuore salite alle stelle.

TORO: andamento lento ma meta sicura. Lasciate che i consigli taglienti di ARIEL vi aiutino a spezzare le catene che vi tengono legati ad un passato che oscura il presente. La dolcezza dell’amore la si può gustare a cuore aperto e nudo. Domenica apriti a emozioni nuove oltre la fisicità e il conosciuto.

GEMELLI: il vostro mondo delle idee è ben illuminato vi manca il modo di tradurlo in ombre concrete. L’Angelo REMIEL può essere il vostro tramite ma non dovete presentarvi a mani vuote, porgetegli doni da voi realizzati. La fretta vi mette in contrasto con il tempo, e perdete occasioni da cogliere, e da offrire.

CANCRO: vi sentite come il jolly nel mazzo, sfruttate la vostra qualità di poter essere chi decidete decidendo chi siete. Le note diverse della vostra personalità si possono armonizzare con la medit-attivazione di METRATON. Vi aspetta un sabato da liberi battitori per poi gioire di intime intimità domenica.

LEONE: i consigli sono modo di lanciare giudizi senza essere ripresi. Porgete con VEHUIAH il seme della vostra conoscenza in modo che altri ne coltivino frutti. Sabato avrete modo di valutare per cosa vale la pena combattere. Domenica troverete leggero unire il peso di due cuori.

VERGINE: tre passi da compiere, tre momenti da vivere, 3 è il numero che vi caratterizza in questo fine settimana. Superate l’impasse dell’attesa del superamento del 2 con RAPHAEL per liberare i pensieri contorti. Sabato avrete abbastanza luce per vedere cose nuove e portarvi a scoperte brillanti di domenica.

BILANCIA: la fortuna è una Chimera che si raggiunge attraverso un ramo fiorito. Coltivate i vostri talenti con JABAMIAH e lasciate andare ciò che non vi appartiene. Sabato avrete a portata di mano una scatola dei desideri , apritela senza affanni. Domenica saranno le stelle a nutrire il vostro cuore e quello del partner.

SCORPIONE: per cesellare le stelle oltre la fantasia ci vuole cura e materia prima. Cercate con la complicità di ANAEL la complicità del partner per rinnovare un patto d’amore. Sabato sarete tentati di celare i pensieri nel silenzio del subconscio, ma se non li lavorate per tempo domenica sentirete la mancanza di risposte.

SAGITTARIO: che i soldi non piovano dal cielo lo avete sperimentato ma saperlo non è crederlo. Medit-attivate SACHIEL per evolvere i vostri desideri in energie positive. È il momento di mettersi in cammino. Sabato studiate le carte per trovare la rotta, domenica lasciate che una luce da dentro vi guidi oltre cortina.

CAPRICORNO: tutto si gioca sul filo del tempo: fuggente agli ordini e alle strizzatine d’occhio. Consigliatevi sabato con il silente CASSIEL per trovare un passaggio sotterraneo che vi porti al tesoro. Domenica sarà il giorno in cui scoprire se ciò che luccica è oro.

ACQUARIO: è il momento di godere dei frutti maturati in paziente attesa. Avete a questo giro il compito di essere misura delle cose fatene una danza con NATHANIEL in modo che la gioia giunga a ringraziare gli Angeli e vi alleggerisca del peso delle responsabilità. Domenica innalziamo in medit-attivazione i nostri pensieri per sollevare il nostro corpo dal peso terreno.

PESCI: se il mondo non vi gira attorno abbiate la forza di girarlo voi. Prima di tutto calatevi dalle nuvole attraverso URIEL e imparate a difendere da soli il vostro punto di vista sempre che sia il vostro. Cercate domenica nuovi modi per comunicare il vostro amore, agite allo scoperto ma coprite i punti deboli in modo elegante.

