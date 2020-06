OROSCOPO DEGLI ANGELI: WEEKEND dal 5 al 7 GIUGNO 2020

L’Arcangelo RAPHAEL si avvicina a noi in questo fine settimana attraverso la medit-attivazione, a Lui chiediamo sostegno per le nostre solitudini e debolezze umane. È il momento di prendersi cura di sé, la guarigione del corpo, dell’anima, muove il primo passo da noi soli

Trova il tuo Angelo @oroscopodegliangeli

ARIETE: vi trovate a meditare sull’amicizia e sull’amore e non volete rinunciare al vostro ruolo di potere che in entrambi i sentimenti pretendete. Venerdì sarete per gli amici, sabato vi volgerete ad un rinnovato amore, e domenica lascerete che si parli di voi. Scrivete nuove regole conviviali con la semplicità di ANAEL

TORO: siete carichi di energia tanto da strappare le catene del quotidiano. Venerdì godetevi un momento fortunato ed una rivincita. Sabato prendete spunto dalla gioia delle piccole cose che vi può mostrare l’attivazione di VEHUIAH e imparate a gestire il vostro tempo per una domenica dispersiva.

GEMELLI: alternate leggerezza e senso di smarrimento. Godetevi con MITZRAEL il volo a planare sopra le cose di venerdì e preparatevi a lanciare un gommone di salvataggio sabato per galleggiare sulle acque insidiose che sorvolate. Domenica Attivatevi attraverso la natura e la terra per accrescere la vostra Forza

CANCRO: si avvicina il momento di gestire i vostri sogni attivando URIEL in modo da portarli dalle nuvole di venerdì allo studio delle possibilità di sabato per poi passare al varo domenica e cominciare la navigazione. Non abbassate lo sguardo e continuate a cercare le stelle e l’azzurro del cielo.

LEONE: per pescare bene bisogna avere pazienza ed una buona pastura per attirare i pesci. Datevi da fare venerdì e sabato attivate CASSIEL e preparatevi a prendere all’amo l’amore. Non contate la fatica ed i costi, ma badate al risultato, domenica godrete i frutti del cuore

VERGINE: non crucciatevi se il venerdì non gira, spezzate le barriere attivando la spada di ARIEL. La fortuna è nell’aria bisogna imparare a respirarne il polline evitando le allergie. Sabato cogliete la vostra opportunità che tende a scivolare tra le dita, domenica scoprirete l’arcano con meraviglia.

BILANCIA: i tempi sono maturi per portare alla luce un segreto del cuore. JELIEL vi ha aiutato a custodirlo ora attivatelo per mostrarvi il modo di realizzare per tempo ciò che deve essere fatto. La pazienza e l’intuito vi serviranno sabato per guadagnarvi stima e fiducia che domenica si tradurranno in rinnovato Amore.

SCORPIONE: avete una visione da comunicare e tradurre attivando JAMABIAH in germoglio pronto a fiorire. Sabato si aprono possibilità che senza deviazioni fioriscono sul vostro cammino ma fate attenzione ai vostri passi. Non sempre bisogna muoversi per raggiungere la meta.

SAGITTARIO: cambiamenti e buone nuove vengono annunciate con l’attivazione di RAZIEL. Venerdì votatevi all’ascolto degli altri e dei pensieri lontani, sabato elaborate nuove strategie per cogliere nel segno, domenica non fatevi distrarre da giri di parole e girotondi d’anime ma state al giuoco.

CAPRICORNO: venerdì preparate il terreno attivando la potenza meditativa di VEUHIA perché sabato vi aspetta un movimento scintillante di cuore che vi porterà alle stelle, avrete la possibilità di aprire nuove stanze e di scrivere pagine bianche. Gli altri staranno a guardare

ACQUARIO: bisogna girare il mondo per imparare a farlo girare, venerdì dalla nuvola di URIEL la visione delle cose prende la giusta distanza per non scottarsi al sole improvviso. Sabato pausa di meditazione e con la giusta crema di protezione domenica potrete godere di un amore solare.

PESCI: chi pende dalle vostre labbra, venerdì, dovrà aspettare il vostro ritorno a terra per avere risposte sempre che abbiate voglia di parlare. Sabato studiate con NITH HAIAH il libro del destino e trovate il modo dare risposte che non facciano torto ad alcuno. Domenica segnerete un punto a favore

Roberto

contattatami su Angeli e Medit-Attivazione fb per attivare il tuo Angelo