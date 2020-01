Ma è vero che come si dice, mister Conte all’Inter vorrebbe il diesse Faggiano?

Ma … per caso, come si mormora, come si dice, come dicono e (come) scrivono: in particolare il giornalista (Signore, con Alfredo Pedullà del calciomercato) Michele Criscitiello, non è che… beh all’Inter, mister Antonio Conte, sempre più inserito nel ruolo di coach manager, al posto del bravo direttore sportivo Ausilio (col deus ex machina nerazzurro Marotta il feeling è più che discreto), ecco gradirebbe l’altrettanto bravo Daniele Faggiano, attuale responsabile dell’area tecnica del sorprendente Parma Calcio? Mah…

Tuttavia, setorniamo virtualmente allo scambio, saltato misteriosamente e polemicamente, tra il giallorosso romanista Spinazzola e l’attaccante nerazzurro Politano, qualcosina in merito non torna. E il presunto feeling Faggiano – Conte, se così fosse, non suona stonato. Che ve ne pare?

Cosa, nella fattispecie, tornando all’affaire sfumato Inter – Roma, non ha funzionato? Boh, rumors rimandano voci di un’ipotetica diversità di vedute, in merito, tra gli stessi “compagni” di lavoro Marotta & Ausilio. Altri indizi portano a Conte, il quale non convinto appieno delle potenzialità di Spinazzola avrebbe suggerito di lasciar partire, eventualmente, soltanto in prestito oneroso Politano senza, quindi, chiedere contropartite tecniche in cambio. RiMah…

Stefano Mauri