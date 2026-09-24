Emma Marrone sta scrivendo nuove canzoni. E tutti la vogliamo al Festival di Sanremo 2027

Allora, ci ha fatto cantare, ballare, emozionare e sognare tutta estate, col suo tour bello, pazzesco, incredibile. Adesso Emma Marroneè impegnatissima a scrivere nuove canzoni.
E non è un mistero: Stefano De Martino, tra le altre cose suo ex compagno, oggi suo grande amico e … presentatore, nonché Deus Ex Machina del Festival di Sanremo 2027, Emma Marrone, la vorrebbe in gara all’Ariston. E anche a noi, alla grandissima, piacerebbe applaudire, sostenere e ammirare, la Regina della musica PopRock italiana alla kermesse sanremese.
Stefano Mauri
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