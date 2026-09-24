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Emma Marrone sta scrivendo nuove canzoni. E tutti la vogliamo al Festival di Sanremo 2027

La Regina della musica PopRock italiana è una grande artista che sa sempre emozionare

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Allora, ci ha fatto cantare, ballare, emozionare e sognare tutta estate, col suo tour bello, pazzesco, incredibile. Adesso Emma Marroneè impegnatissima a scrivere nuove canzoni.

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Foto da Instagram

E non è un mistero: Stefano De Martino, tra le altre cose suo ex compagno, oggi suo grande amico e … presentatore, nonché Deus Ex Machina del Festival di Sanremo 2027, Emma Marrone, la vorrebbe in gara all’Ariston. E anche a noi, alla grandissima, piacerebbe applaudire, sostenere e ammirare, la Regina della musica PopRock italiana alla kermesse sanremese.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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