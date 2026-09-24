Chiara Ferragni (è tornata alla grande, ma tutti si chiedono solo se è in dolce attesa o no, mah!), favolosa al Vogue World 2026

“Da settimane sui social e non solo circolano voci su una possibile gravidanza di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha ritrovato la felicità con Jose Hernandez, manager colombiano a cui è legata dallo scorso dicembre. Outfit morbidi hanno fatto gridare al “pancino sospetto”, complice una posa più comoda in una foto. C’è chi continua la ricerca di indizi social e retroscena, ma persone vicine a Chiara escludono la gravidanza. Non è incinta”.

Così, ripreso da Dagospia, riporta il settimanale Chi. Intanto a modo suo, alla Ferragni, quindi alla grandissima, l’imprenditrice cremonese ha portato luce, con la sua presenza, agli eventi della Milano Fashion Week…

Intanto, Milano come sottolineato pure dal magazine Leggo, si è trasformata, lo scorso 22 settembre, in una vera e propria passerella d’alta moda.

E il Vogue World 2026, uno show in 5 atti sulla storia della moda ha emozionato tutto e tutti. Ah …. Per l’occasione, Chiara Ferragni: meravigliosa, ha optato per un nude look, con gonna di tulle di Fendi e culotte nera in vista. Quindi, anzichè chiederci se è in dolce attesa, o no, riserviamo tanti applausi all’imprenditrice cremonese, tornata, al centro della moda.

Stefano Mauri