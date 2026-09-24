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Chiara Ferragni (è tornata alla grande, ma tutti si chiedono solo se è in dolce attesa o no, mah!), favolosa al Vogue World 2026

La Milano Fashion Week è magia. E l'imprenditrice cremonese è ritornata al centro del magico mondo della moda

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Settembre 2026
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 “Da settimane sui social e non solo circolano voci su una possibile gravidanza di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha ritrovato la felicità con Jose Hernandez, manager colombiano a cui è legata dallo scorso dicembre. Outfit morbidi hanno fatto gridare al “pancino sospetto”, complice una posa più comoda in una foto. C’è chi continua la ricerca di indizi social e retroscena, ma persone vicine a Chiara escludono la gravidanza. Non è incinta”.blank

Così, ripreso da Dagospia, riporta il settimanale Chi. Intanto a modo suo, alla Ferragni, quindi alla grandissima, l’imprenditrice cremonese ha portato luce, con la sua presenza, agli eventi della Milano Fashion Week…
Intanto, Milano come sottolineato pure dal magazine Leggo, si è trasformata, lo scorso 22 settembre, in una vera e propria passerella d’alta moda.

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Foto da Instagram

E il Vogue World 2026, uno show in 5 atti sulla storia della moda ha emozionato tutto e tutti.  Ah …. Per l’occasione, Chiara Ferragni: meravigliosa, ha optato per un nude look, con gonna di tulle di Fendi e culotte nera in vista. Quindi, anzichè chiederci se è in dolce attesa, o no, riserviamo tanti applausi all’imprenditrice cremonese, tornata, al centro della moda.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Vogue World 2026
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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