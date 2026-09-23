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Sfera Ebbasta e il videoclip della sua canzone che spacca all’Ultima Cena, il capolavoro di Leonardo Da Vinci

Mai banale, l'artista milanese sa sempre come fare colpo, con arte e canzoni che piacciono

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Come riportato da Milano Today, per la prima volta al mondo, un artista quindi ha gira un videoclip davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, all’interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie dov’è ospitato il capolavoro. Si tratta di Sfera Ebbasta, con il singolo “Lontano”, pubblicato a sorpresa, che anticipa l’album “Purosangue” atteso venerdì 11 dicembre. E questa news ha fatto rumore. Il vero nome di Sfera Ebbasta, è Gionata Boschetti, è uno dei rapper e cantautori trap più famosi e di successo e viva Juventus.

 

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Foto da Instagram

Ricordate? L’artista milanese, qualche settimana fa, fece scalpore anche perché si presentò allo stadio di San Siro, per una promozione, accompagnato e scortato, beato lui, da 10 belle ragazze, prima del match Inter – Napoli. 

Ora, per chiudere, Sfera Ebbasta sarà libero di andare allo stadio con chi vuole e di girare i suoi video musicale dove più gli garba, alla faccia dei rosiconi e dei criticoni?

 

Stefano Mauri 

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Leonardo da vinci Lontano milano Purosangue Sfera Ebbasta Ultima Cena
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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