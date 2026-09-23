Sfera Ebbasta e il videoclip della sua canzone che spacca all’Ultima Cena, il capolavoro di Leonardo Da Vinci

Come riportato da Milano Today, per la prima volta al mondo, un artista quindi ha gira un videoclip davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, all’interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie dov’è ospitato il capolavoro. Si tratta di Sfera Ebbasta, con il singolo “Lontano”, pubblicato a sorpresa, che anticipa l’album “Purosangue” atteso venerdì 11 dicembre. E questa news ha fatto rumore. Il vero nome di Sfera Ebbasta, è Gionata Boschetti, è uno dei rapper e cantautori trap più famosi e di successo e viva Juventus.

Ricordate? L’artista milanese, qualche settimana fa, fece scalpore anche perché si presentò allo stadio di San Siro, per una promozione, accompagnato e scortato, beato lui, da 10 belle ragazze, prima del match Inter – Napoli.

Ora, per chiudere, Sfera Ebbasta sarà libero di andare allo stadio con chi vuole e di girare i suoi video musicale dove più gli garba, alla faccia dei rosiconi e dei criticoni?

Stefano Mauri