Alla Milano Fashion Week Chiara Ferragni colora e accende questi giorni di moda e tendenze

Innamorata: di Jose’ Hernandez e coccolata dal suo fidanzato, Chiara Ferragni, serena , bella, impegnata e felice e’ partita alla grande con i suoi impegni alla Milano Fashion Week.
E per il suo debutto alla Settima a della moda milanese, l’imprenditrice digitale ha deciso di riscrivere le regole del guardaroba tipico di stagione, dimostrando, come riportato da vari edita, che un tocco di colore vibrante, tipo il verde, indossato da lei, colora il giorno migliorando l’umore.
L’imprenditrice cremonese: bellissima, sensuale e magica era presente, in Galleria Vittorio Emanuele II, alla sfilata, speciale, di Vogue Italia in Fendi. Sì Chiara Ferragni è tornata al centro del villaggio. Per restarci da protagonista.
Stefano Mauri
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