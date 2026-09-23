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Alla Milano Fashion Week Chiara Ferragni colora e accende questi giorni di moda e tendenze

L'imprenditrice digitale è sempre più innamorata di Josè e serena

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Settembre 2026
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Innamorata: di Jose’ Hernandez e coccolata dal suo fidanzato, Chiara Ferragni, serena , bella, impegnata e felice e’ partita alla grande con i suoi impegni alla Milano Fashion Week. blank

E per il suo debutto alla Settima a della moda milanese, l’imprenditrice digitale ha deciso di riscrivere le regole del guardaroba tipico di stagione, dimostrando,  come riportato da vari edita, che un tocco di colore vibrante, tipo il verde, indossato da lei, colora il giorno migliorando l’umore.

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L’imprenditrice cremonese: bellissima, sensuale e magica era presente, in Galleria Vittorio Emanuele II, alla sfilata, speciale, di Vogue Italia in Fendi. Sì Chiara Ferragni è tornata al centro del villaggio. Per restarci da protagonista.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Milano Fashion Week
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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