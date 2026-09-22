Emma Marrone, ispiratissima e profonda, emoziona l’Arena di Verona a “Una nessuna e centomila”

Allora, come ha sottolineato, il sito Cosmopolitan, nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, Emma Marrone ha postato nelle sue Storie di Instagram, la canzone di Mina, “Anche un uomo”, accompagnata dalla seguente frase: “Ecco qua”.
Nella stessa serata poi, all’Arena di Verona, Emma Marrone è stata tra le protagoniste dello spettacolo musicale e sociale, “Una nessuna e centomila”, la manifestazione di lotta contro la violenza sulle donne, in onda su Rai 1 il prossimo 25 novembre. E per l’occasione, una meravigliosa, ispiratissima, profonda Emma ha incantato, cantando con Laura Pausini (“Le Cose che vivi”), Annalisa (“Femme Fatale”) e Tommaso Paradiso (“I romantici”).
Stefano Mauri
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