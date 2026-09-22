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Emma Marrone, ispiratissima e profonda, emoziona l’Arena di Verona a “Una nessuna e centomila”

A novembre, la serata musicale contro la violenza sulle donne verrà trasmessa da Rai Uno

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Settembre 2026
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Allora, come ha sottolineato, il sito Cosmopolitan, nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, Emma Marrone ha postato nelle sue Storie di Instagram, la canzone di Mina, “Anche un uomo”, accompagnata dalla seguente frase: “Ecco qua”.

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Foto da video Instagram

Nella stessa serata poi, all’Arena di Verona, Emma Marrone è stata tra le protagoniste dello spettacolo musicale e sociale, “Una nessuna e centomila”, la manifestazione di lotta contro la violenza sulle donne, in onda su Rai 1 il prossimo 25 novembre. E per l’occasione, una meravigliosa, ispiratissima, profonda Emma ha incantato, cantando con Laura Pausini (“Le Cose che vivi”), Annalisa (“Femme Fatale”) e Tommaso Paradiso (“I romantici”).

 

Stefano Mauri

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Annalisa Emma emma marrone laura pausini Tommaso Paradiso
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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