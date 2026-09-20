“L’amore non mi basta” di Emma Marrone è la canzone senza tempo che piace sempre un sacco

“L’amore non mi basta” di Emma Marrone ha 13 anni, ma sembra sempre nuovissima e scritta qualche ora fa, e lei è la leonessa del palco e Il Premio Speciale per questo singolo, assegnato lo scorso venerdì 18 settembre durante il BYD Music Awrads è meritatissimo.



E così, Emma Marrone, in breve ha commentato il meritato riconoscimento: “Grazie a chi c’è sempre stato e a chi sceglie di restare”. E “L’Amore non mi basta”, uscito in versione dal vivo e in spagnolo spacca un sacco.

Stefano Mauri