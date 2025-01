La Juve di Thiago Motta che ha pareggiato col Brugge può fare a meno di Vlahovic o di una punta?

Mister Thiago Motta prima del match tra Club Brugge e Juventus, sfida deludente terminata in pareggio: 0 a 0 ha ribadito che l’assenza di Vlahovic contro i rossoneri stata una scelta di natura tecnica ed anche quella di Champions ha la stessa motivazione.



Vista così non può che assumere i connotati di una bocciatura e, considerata la questione contrattuale, la cessione appare la logica conseguenza. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è pronta ad ascoltare offerte per Vlahovic e parte da una valutazione superiore ai 40 milioni. Una cessione già a gennaio non è totalmente da escludere, ma intanto il serbo sembra già essere fuori dal progetto di Motta. parlare di Vlahovic e della sua esclusione, nel prepartita con il Brugge, è l’ex centrocampista del Milan Boban dai microfoni di ‘Sky’. “L’esclusione di Dusan Vlahovic è una scelta tecnica: non me la spiego ed a lungo andare può essere controproducente”. L’ex milanista spiega il motivo dei suoi dubbi: “Vlahovic non è un calciatore di grande qualità, ma è un punto di riferimento, un ottimo giocatore. Gonzalez non è un punto di riferimento e alla Juve questo manca”. Giocare senza una prima punta, non paga.

Stefano Mauri