Champions League 2024/2025: Inter e Milan sfidano le favorite Liverpool e Barcellona

Attualmente, la classifica a girone unico di Champions è ben delineata e offre un ottimo spunto per comprendere quali sono le squadre che domineranno la competizione nei prossimi mesi. A sorpresa Liverpool e Barcellona si sono portate in testa asfaltando le avversarie nei primi 6 match sia in campo che a livello statistico, in una perfetta unione di tattica e spettacolo. Il City di Guardiola è entrato in crisi ed è scivolato giù fino alla 22esima posizione, mentre il Real si mantiene a galla nonostante le sconfitte contro Milan, Liverpool e Lilla.

Al top delle quote calcio di champions aggiornate in tempo reale su Betfair ci sono anche Inter e Milan, che provano a sfidare le favorite in un torneo che si preannuncia incandescente nei prossimi mesi. I Nerazzurri rappresentano la migliore italiana secondo i bookmaker, il Diavolo è la squadra più imprevedibile. Intanto, anche la Dea nonostante qualche acciacco prova a fare il suo gioco e punta dritto agli ottavi.

Inter al top in Champions con una difesa impenetrabile

Il Biscione presenta statistiche da urlo, con 5 clean sheet consecutivi nelle prime 5 gare e un solo gol subito contro il Leverkusen, che ne ha decretato la sconfitta. I Nerazzurri si aggrappano con forza alla top 8 della classifica a girone unico e nel palinsesto antepost rientrano nella top 5 delle favorite alla vittoria Champions.

Le quote antepost delle italiane in Champions

Alla difesa impenetrabile dell’Inter dobbiamo aggiungere l’imprevedibilità del Milan, capace di spazzare via tutte le sicurezze dei campioni in carica proprio nel loro stadio, con un 3 – 1 spiazzante e inaspettato. Mentre il Biscione vincente è quotato a 15, il Diavolo è quotato a 41.

Anche Atalanta e Juventus stanno facendo un ottimo girone e puntano a chiudere la prima fase il più vicino possibile alla top 8. Per i bookmaker la Dea è quotata vincente a 29 e ha più chance di vittoria rispetto alla Vecchia Signora, quotata vincente a 41.

Liverpool e Barcellona in perfetto stato di forma: semplicemente devastanti in Champions

Barcellona e Liverpool ormai sono diventate le protagoniste indiscusse di questo torneo, dominando la classifica e le quote champions league 2024/2025 del palinsesto Antepost su Betfair con statistiche impressionanti. I Reds hanno agguantato 6 vittorie su 6 con 5 clean sheet consecutivi, come l’Inter possiedono la migliore difesa del campionato e hanno subito soltanto 1 gol. Con questi numeri e una media di oltre 2 gol a match, i bookmaker sono tutti d’accordo: Liverpool vincente Champions quotato a 5.

Il Barcellona ha fatto ancora di più, agguantando un filotto di 5 vittorie consecutive con un attacco devastante da oltre 3 gol per gara, infatti, nei primi 6 match i Blaugrana hanno segnato 21 gol, tra cui 5 sono di Lewandowski e 5 di Raphinha.

Ed è proprio Lewa il protagonista di questa Champions, perché ha superato la media reti di Messi arrivando a 0.80 gol per match e ha anche sfondato quota 101 reti nella competizione. Di questo passo i due club non solo sono pronti per gli ottavi, ma persino per un’ipotetica finale: Barcellona vincente Champions quotato a 7.