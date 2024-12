Chiara Ferragni e l’infortunio al piede nell’ultimo giorno del 2024

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni , purtroppo conclude il 2024, con un incidente mentre era in montagna. L’imprenditrice digitale si è infatti infortunata a un piede e in particolare il mignolo. Chiara Ferragni aveva in programma molti impegni tra un giorno in montagna e l’altro mentre è in vacanza sulla neve con i figli Vittoria e Leone e la sua famiglia. L’imprenditrice ama le escursioni e perdersi per i sentieri innevati ma questa volta dovrà fare a meno di tutto questo. Ha subìto infatti una frattura al mignolo del piede destro così come ha dichiarato apparendo in un video su Instagram: “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?“.

Con questa domanda retorica mostra ai suoi follower il dito del piede annerito. Inoltre su TikTok spiega anche il modo in cui ha subìto questa frattura: “Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana… No. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile. Ma d’altronde, cosa ci aspettavamo da quest’anno?“. Si chiude quindi con un inghippo il 2024, non semplice, dell’influencer di Cremona. Ma il 2025 andrà sicuramente meglio. Scommettiamo?

Stefano Mauri